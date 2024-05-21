Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки, способствующие поддержанию функции зубов, пародонта, слизистой оболочки полости ртаГерба дент (Herba dent) Герба дент (Herba dent) (568739) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 125,00 грн Без рецепта 1 шт от 125,00 грн В наличии в 58 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Форма выпуска Раствор для полоскания Объем 160 мл Диетические добавки 15.2. Диетические добавки, способствующие поддержанию функции зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта