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Герба дент (Herba dent) (568739) - инструкция по применению Диетические добавки

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Герба дент (Herba dent)
Цена в городе Киев
от 125,00 грн
Без рецепта
1 шт от 125,00 грн
В наличии в 58 аптеках
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Форма выпуска
Раствор для полоскания
Объем
160 мл
Диетические добавки
15.2. Диетические добавки, способствующие поддержанию функции зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта