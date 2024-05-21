Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаДругие средства по уходу за полостью ртаГерба дент (Herba dent) Герба дент (Herba dent) (568734) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 120,00 грн Без рецепта 1 шт от 120,00 грн В наличии в 62 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виола ФФ Форма выпуска Гель для десен Вес 20 г Косметические средства 4.1.7. Другие средства по уходу за полостью рта