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Герба дент (Herba dent) (568734) - инструкция по применению Косметические средства

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Герба дент (Herba dent)
Цена в городе Киев
от 120,00 грн
Без рецепта
1 шт от 120,00 грн
В наличии в 62 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гель для десен
Вес
20 г
Косметические средства
4.1.7. Другие средства по уходу за полостью рта