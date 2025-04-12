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Масло для волос аюрведическое (Ayurvedic hair oil)
2 препарата
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Масло для волос аюрведическая "Масло амла и миндаль" (для роста волос)
100 мл №1
Триюга-ОМ
от
84,14
грн
в 3 аптеках других городов
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Масло для волос аюрведическая "Чамели и корень имбиря" (укрепление и восстановление)
100 мл №1
Триюга-ОМ
от
86,26
грн
в 1 аптеке
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Цены в
Киев
от
86,26
грн
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Характеристики
Производитель
Триюга-ОМ
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
3.4.2. Дополнительные средства
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