Дополнительные средства

Масло для волос аюрведическое (Ayurvedic hair oil)

2 препаратаНайти все в аптеках
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Масло для волос аюрведическая "Масло амла и миндаль" (для роста волос)
Масло для волос аюрведическая "Масло амла и миндаль" (для роста волос)
100 мл №1
Триюга-ОМ
от 84,14 грн
в 3 аптеках других городов
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Масло для волос аюрведическая "Чамели и корень имбиря" (укрепление и восстановление)
Масло для волос аюрведическая "Чамели и корень имбиря" (укрепление и восстановление)
100 мл №1
Триюга-ОМ
от 86,26 грн
в 1 аптеке
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Цены в Киев
от 86,26 грн
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Характеристики
Производитель
Триюга-ОМ
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства