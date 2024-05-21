Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам-ополаскиватель для волос Триюга (Hair conditioner Triuga) Бальзам-ополаскиватель для волос Триюга (Hair conditioner Triuga) (568702) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 73,10 грн Без рецепта 1 шт от 73,10 грн 1 шт от 72,94 грн 1 шт от 72,74 грн В наличии в 6 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Триюга-ОМ Объем 250 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)