Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам-кондиционер для волос Триюга (Balm-conditioner for hair Triuga) Бальзам-кондиционер для волос Триюга (Balm-conditioner for hair Triuga) (568701) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 221,12 грн Без рецепта 1 шт от 221,12 грн 1 шт от 220,96 грн 1 шт от 221,76 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Триюга-ОМ Объем 1000 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры) 3.4.2. Дополнительные средства