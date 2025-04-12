Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Энзибар лактаза беби (Enzybar lactase baby)
Цены в
Киев
от
278,60
грн
в 165 аптеках
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Характеристики
Производитель
Advanced Vital Enzymes
Форма выпуска
Капли
Условия продажи
Без рецепта
Объем
20 мл
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Цены в
Киев
от
278,60
грн
в 165 аптеках
Найти в аптеках
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