Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ

Энзибар лактаза беби (Enzybar lactase baby)

Энзибар Лактаза Беби капли 20 мл №1
Цены в Киев
от 278,60 грн
в 165 аптеках
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Характеристики
Производитель
Advanced Vital Enzymes
Форма выпуска
Капли
Условия продажи
Без рецепта
Объем
20 мл
Диетические добавки