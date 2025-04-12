Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие растворению и тормозящие образование камней в мочевыводящей системе
Ренохелс
капли
(Renohels
drops
)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Прайвит Лейбл Девелопмент
Форма выпуска
Капли
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Диетические добавки
10.5. Диетические добавки, способствующие растворению и тормозящие образование камней в мочевыводящей системе
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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