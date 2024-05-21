Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБейбибиан Имедиа (Babybiane Imedia) Бейбибиан Имедиа (Babybiane Imedia) (568486) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 622,50 грн Без рецепта 7 шт от 622,50 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Pileje Industrie Количество штук в упаковке 7 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника