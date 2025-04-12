Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие поддержанию функции зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта
Лори дент (Lori dent)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Фитопродукт
Форма выпуска
Раствор
Условия продажи
Без рецепта
Объем
200 мл
Диетические добавки
15.2. Диетические добавки, способствующие поддержанию функции зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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