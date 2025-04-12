Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы

Уринети (Urineti)

Уринети капсулы блистер №30
Цены в Киев
от 493,18 грн
в 17 аптеках
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Характеристики
Производитель
Tactus Nutrasciences LLP
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки