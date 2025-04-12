Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы
Уринети (Urineti)
Цены в
Киев
от
493,18
грн
в 17 аптеках
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Характеристики
Производитель
Tactus Nutrasciences LLP
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы
Цены в
Киев
от
493,18
грн
в 17 аптеках
Найти в аптеках
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