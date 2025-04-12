Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для нормализации функции зрения
Окулара макс (Oculara max)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
180,98
грн
в 26 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Tactus Nutrasciences LLP
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
180,98
грн
в 26 аптеках других городов
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню