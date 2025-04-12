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Средства по уходу за проблемной кожей
Лосьон Азелоджи (Azelogy lotion)
2 препарата
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Лосьон Azelogy 10% с азелаиновой кислотой
100 мл №1
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
от
775,00
грн
в 14 аптеках
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Лосьон Azelogy 5% с азелаиновой кислотой
100 мл №1
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
от
583,00
грн
в 11 аптеках других городов
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Цены в
Киев
от
775,00
грн
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Характеристики
Производитель
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
1.5. Средства по уходу за проблемной кожей
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