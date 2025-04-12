Средства по уходу за проблемной кожей

Лосьон Азелоджи (Azelogy lotion)

2 препаратаНайти все в аптеках
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Лосьон Azelogy 10% с азелаиновой кислотой
Лосьон Azelogy 10% с азелаиновой кислотой
100 мл №1
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
от 775,00 грн
в 14 аптеках
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Лосьон Azelogy 5% с азелаиновой кислотой
Лосьон Azelogy 5% с азелаиновой кислотой
100 мл №1
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
от 583,00 грн
в 11 аптеках других городов
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Цены в Киев
от 775,00 грн
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Характеристики
Производитель
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства