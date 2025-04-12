Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания
Ментосил (Menthosil)
Цены в
Киев
от
667,80
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Аметрин ФК
Форма выпуска
Леденцы со вкусом лимона
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
300 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания
Цены в
Киев
от
667,80
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню