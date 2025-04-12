Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания

Ментосил (Menthosil)

Ментосил леденцы от кашля леденцы со вкусом лимона тм Vitacore №300
Цены в Киев
от 667,80 грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
Аметрин ФК
Форма выпуска
Леденцы со вкусом лимона
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
300 шт.
Диетические добавки