Средства для тела

Крем Тарлик макс от псориаза и себорейного дерматита (Tarlic max cream for psoriasis and seborrheic dermatitis)

Крем Tarlic max от псориаза и себорейного дерматита 100 г №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 478,90 грн
в 3 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства