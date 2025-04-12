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Крем Тарлик макс от псориаза и себорейного дерматита (Tarlic max cream for psoriasis and seborrheic dermatitis)
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от
478,90
грн
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Характеристики
Производитель
Elegant Cosmed Pvt. Ltd.
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства
2.3. Средства для тела
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
478,90
грн
в 3 аптеках других городов
Найти в аптеках
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