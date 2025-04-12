Киев
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Комбинации различных солей магния
Ритмокор
®
форте (Rhythmocor forte)
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от
125,19
грн
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Характеристики
Производитель
ФарКоС
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-группа
A12C C30 Комбинации различных солей магния
Регистрация
UA/3122/03/01 от 05.03.2021
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
125,19
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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