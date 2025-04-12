Комбинации различных солей магния

Ритмокор® форте (Rhythmocor forte)

Ритмокор® форте таблетки блистер №50
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от 125,19 грн
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Характеристики
Производитель
ФарКоС
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
50 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/3122/03/01 от 05.03.2021