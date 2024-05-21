Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектомГерба Нефрон (Gerba Nephron) Герба Нефрон (Gerba Nephron) (568383) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 150,00 грн Без рецепта 30 шт от 150,00 грн В наличии в 71 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фитопродукт Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 10.1. Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом