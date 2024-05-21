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Арфафарм (Arphafarm) (568382) - инструкция по применению Диетические добавки

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Арфафарм (Arphafarm)
Цена в городе Киев
от 65,00 грн
Без рецепта
20 шт от 65,00 грн
В наличии в 79 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Фиточай
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ