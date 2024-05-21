Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТАктилакс ягода (Actilax) Актилакс ягода (Actilax) (568381) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Беркана + Форма выпуска Сироп Объем 200 мл Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ