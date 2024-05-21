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Актилакс ягода (Actilax) (568381) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Актилакс ягода (Actilax)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
200 мл
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ