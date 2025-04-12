Киев
О товаре
Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Безтромб (Beztromb)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Евро плюс
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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