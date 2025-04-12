Киев
О товаре
Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте
Крем для лица ночной для поддержки гидробаланса Минус 417 (Night face cream to support hydro balance Minus 417)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
MINUS 417 Dead Sea Cosmetics Ltd
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Косметические средства
1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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