Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаТермальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьонВода мицеллярная Минус 417 (Micellar water Minus 417) Вода мицеллярная Минус 417 (Micellar water Minus 417) (568111) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель MINUS 417 Dead Sea Cosmetics Ltd Объем 350 мл Косметические средства 1.2. Термальная вода, освежающий спрей, мицеллярный лосьон