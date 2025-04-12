Киев
О товаре
Антицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигуры
Обертывание для тела антицеллюлитное Мр. Скрабер (Anti-cellulite body wrap Mr.Scrubber)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Кей Ти Косметикс
Форма выпуска
Pepper slim
Условия продажи
Без рецепта
Вес
250 г
Косметические средства
2.4. Антицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигуры
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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