Антицеллюлитные и средства для коррекции и моделирования фигуры

Обертывание для тела антицеллюлитное Мр. Скрабер (Anti-cellulite body wrap Mr.Scrubber)

Обертывание для тела антицеллюлитное Stop cellulite "Mr.Scrubber" Pepper Slim 250 г холодное №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Кей Ти Косметикс
Форма выпуска
Pepper slim
Условия продажи
Без рецепта
Вес
250 г
Косметические средства