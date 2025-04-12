Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте

Маска-пленка для лица Банна (Peel off mask for face Banna)

6 препаратовНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
Маска-пленка для лица "Banna"
Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и золотом №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от 149,50 грн
в 7 аптеках
Найти в аптеках
Маска-пленка для лица "Banna"
Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и женьшенем №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от 149,50 грн
в 7 аптеках
Найти в аптеках
Маска-пленка для лица "Banna"
Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и кокосом №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от 149,50 грн
в 7 аптеках
Найти в аптеках
Маска-пленка для лица "Banna"
Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и алоэ вера №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от 149,50 грн
в 7 аптеках
Найти в аптеках
Маска-пленка для лица "Banna"
Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и мангустаном №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от 149,50 грн
в 6 аптеках
Найти в аптеках
Маска-пленка для лица "Banna"
Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и муцином улитки №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от 149,50 грн
в 5 аптеках
Найти в аптеках
Цены в Киев
от 149,50 грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
Условия продажи
Без рецепта
Объем
120 мл
Косметические средства