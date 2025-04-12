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Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте
Маска-пленка для лица Банна (Peel off mask for face Banna)
6 препаратов
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Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и золотом №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и женьшенем №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и кокосом №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и алоэ вера №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от
149,50
грн
в 7 аптеках
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Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и мангустаном №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от
149,50
грн
в 6 аптеках
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Маска-пленка для лица "Banna"
120 мл с коллагеном и муцином улитки №1
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
от
149,50
грн
в 5 аптеках
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Цены в
Киев
от
149,50
грн
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Характеристики
Производитель
LEE ENTERTAINMENT Co., Ltd
Условия продажи
Без рецепта
Объем
120 мл
Косметические средства
1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте
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