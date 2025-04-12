Диетические добавки общеукрепляющего действия

Лецитин форте (Lecitin forte)

ЛЕЦИТИН ФОРТЕ капсулы 1200 мг №40
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от 195,00 грн
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Характеристики
Производитель
АТ Пайра
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1200 мг
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки