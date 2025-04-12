Киев
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Диетические добавки общеукрепляющего действия
Лецитин форте (Lecitin forte)
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от
195,00
грн
в 299 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
АТ Пайра
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1200 мг
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
195,00
грн
в 299 аптеках других городов
Найти в аптеках
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