Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотГалиборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3)

Галиборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3) (567987) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Галиборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
300 мл
Диетические добавки
2.4. Диетические добавки — источники жирных кислот