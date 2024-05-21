Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники жирных кислотГалиборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3) Галиборанж Омега-3 (Haliborange Omega-3) (567987) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 1 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель PharmaCare (Europe) Форма выпуска Сироп Объем 300 мл Диетические добавки 2.4. Диетические добавки — источники жирных кислот