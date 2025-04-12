Киев
О товаре
Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Гаммис от тошноты (Gummies for nausea)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Innovative Pharma Baltics
Форма выпуска
Конфеты
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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