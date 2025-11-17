Киев
О товаре
Цены
Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная щетка Паста дель Капитано ортодонтик (Toothbrush Pasta del Capitano orthodontic)
Цены в
Киев
от
105,80
грн
в 16 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Farmaceutici dottor Ciccarelli
Косметические средства
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Цены в
Киев
от
105,80
грн
в 16 аптеках
Найти в аптеках
Найдите Зубная щетка Паста дель Капитано ортодонтик в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню