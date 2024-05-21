Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для волос Фарма груп (Balm for hair Pharma group) Бальзам для волос Фарма груп (Balm for hair Pharma group) (567518) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 361,15 грн Без рецепта 1 шт от 361,15 грн 1 шт от 360,60 грн 1 шт от 360,81 грн 1 шт от 360,86 грн 1 шт от 360,81 грн Больше +2 В наличии в 15 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа ФФ Объем 250 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)