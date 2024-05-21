Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиДругие дополнительные средства по уходу за волосамиДжоко бленд филлер для волос (Joko Blend hair filler) Джоко бленд филлер для волос (Joko Blend hair filler) (567508) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 74,70 грн Без рецепта 1 шт от 74,70 грн 1 шт от 74,93 грн 1 шт от 74,76 грн 1 шт от 74,82 грн Больше +1 В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Прокейр Объем 10 мл Косметические средства 3.2.4. Другие дополнительные средства по уходу за волосами