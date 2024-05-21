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Джоко бленд филлер для волос (Joko Blend hair filler) (567508) - инструкция по применению Косметические средства

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Джоко бленд филлер для волос (Joko Blend hair filler)
Цена в городе Киев
от 74,70 грн
Без рецепта
1 шт от 74,70 грн 1 шт от 74,93 грн 1 шт от 74,76 грн 1 шт от 74,82 грн
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В наличии в 5 аптеках
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Объем
10 мл
Косметические средства
3.2.4. Другие дополнительные средства по уходу за волосами