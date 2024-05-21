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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАпи Дар (Api Dar)

Апи Дар (Api Dar) (567452) - инструкция по применению Диетические добавки

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Апи Дар (Api Dar)
Цена в городе Киев
от 807,53 грн
Без рецепта
56 шт от 807,53 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
56 шт.
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия