Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияАпи Дар (Api Dar) Апи Дар (Api Dar) (567452) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 807,53 грн Без рецепта 56 шт от 807,53 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Инфузия Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 56 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия