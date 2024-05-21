Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за губамиБальзам для губ Винте кеа Элен косметикс (Lip balm winte care Elen cosmetics) Бальзам для губ Винте кеа Элен косметикс (Lip balm winte care Elen cosmetics) (567331) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 33,15 грн Без рецепта 1 шт от 33,15 грн В наличии в 34 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Натурпро Вес 9 г Косметические средства 1.4. Средства по уходу за губами