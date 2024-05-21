Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеБифас крем для лица (Byphasse face cream) Бифас крем для лица (Byphasse face cream) (567286) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 323,70 грн Без рецепта 1 шт от 323,70 грн В наличии в 23 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 50 мл Косметические средства 1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте