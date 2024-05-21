Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТАнтафид (Antafid with orange flavor) Антафид (Antafid with orange flavor) (567269) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 91,00 грн Без рецепта 24 шт от 91,00 грн 24 шт от 91,00 грн 20 шт от 285,90 грн 1 шт от 140,00 грн Больше +1 В наличии в 185 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Здравофарм Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 24 шт. Диетические добавки 8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ