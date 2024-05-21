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Антафид (Antafid with orange flavor) (567269) - инструкция по применению Диетические добавки

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Антафид (Antafid with orange flavor)
Цена в городе Киев
от 91,00 грн
Без рецепта
24 шт от 91,00 грн 24 шт от 91,00 грн 20 шт от 285,90 грн 1 шт от 140,00 грн
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В наличии в 185 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
24 шт.
Диетические добавки
8.4. Диетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТ