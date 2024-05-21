Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАргетаин (Argetain) Аргетаин (Argetain) (567181) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 306,00 грн Без рецепта 10 шт от 306,00 грн В наличии в 161 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Беркана + Форма выпуска Раствор для внутреннего применения Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря