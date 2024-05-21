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Аргетаин (Argetain) (567181) - инструкция по применению Диетические добавки

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Аргетаин (Argetain)
Цена в городе Киев
от 306,00 грн
Без рецепта
10 шт от 306,00 грн
В наличии в 161 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для внутреннего применения
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря