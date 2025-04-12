Гаммис (Gummis)
7 препаратов
Сортировка: По популярности
Жевательные витамины Гаммис (Gummies) Ежедневная энергия + кофеин
Конфеты №60Innovative Pharma Baltics
Жевательные витамины Гаммис (Gummies) Ежедневная энергия без кофеина
Конфеты №60Innovative Pharma Baltics
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Innovative Pharma Baltics
Форма выпуска
Конфеты
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы5.2. Диетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизма6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения