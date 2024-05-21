рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания младенцев на грудном вскармливании и детей раннего возраста с целью поддержания нормального функционирования ЖКТ при коликах; дискомфорте и возбуждении, вызванных прорезыванием зубов, вакцинацией; при изменении рациона или режима питания и при регуляции дефекации (стула).

АльпеКид ХЕППИ ДРИНК можно употреблять также в качестве напитка между приемами пищи вместо чая.

Колики встречаются у младенцев, независимо от способа вскармливания. Обычно начинаются колики примерно в трехнедельном возрасте, а исчезают примерно в три месяца, но бывают случаи, когда этот период длится дольше.

Вакцинация может стать причиной стресса и вызвать возбуждение и дискомфорт — рекомендуется принимать 1 саше АльпеКид ХЕППИ ДРИНК за 2 ч до вакцинации, а также, при необходимости, после вакцинации, что способствует уменьшению дискомфорта и стресса у ребенка.

Прорезывание зубов также вызывает дискомфорт у младенцев. При необходимости, АльпеКид ХЕППИ ДРИНК рекомендуется принимать по 2–4 саше в сутки для содействия и поддержания нормального самочувствия и сна ребенка в этот период.

Разнообразие пищи (изменение рациона или режима питания) может привести к дискомфорту из-за нарушений работы ЖКТ (вздутие живота, метеоризм, запор, диарея и спазмы в животе), которые проявляются при приспособлении организма к новому типу пищи. Для поддержки пищеварительной системы, включая поддержку регуляции опорожнения кишечника, рекомендуется употребление 2–4 саше АльпеКид ХЕППИ ДРИНК ежедневно в течение 4–5 дней.

В определенный момент ребенка нужно начинать отлучать от ночного кормления. АльпеКид ХЕППИ ДРИНК имеет возможность поддержать детский организм в этот период — рекомендовано 1–2 саше на ночь для спокойного сна вашего ребенка.

АльпеКид ХЕППИ ДРИНК поддерживает организм ребенка и помогает преодолеть стрессовые этапы, характерные для периода роста и развития.

Способ употребления и рекомендуемое количество:

– при коликах: младенцам в возрасте до 1 мес следует принимать 1 саше в сутки, младенцам старше 1 мес — по 1–3 саше в сутки в течение 3 мес или при необходимости. Содержимое 1 саше растворить в воде и употреблять между приемами пищи, разделяя на несколько приемов в течение суток;

– при возбуждении и дискомфорте, вызванных прорезыванием зубов, вакцинацией и т. д.: 2–4 саше в сутки, при необходимости;

– при регуляции дефекации (стула): 2–4 саше в сутки в течение 4–5 дней; если симптомы не исчезают, следует обратиться к педиатру;

– при отлучении от ночного кормления: 1–2 саше на ночь.

Перед употреблением содержимое саше растворяют примерно в 50 мл (ml) кипяченой и охлажденной до комнатной температуры воды. Раствор, в зависимости от потребностей ребенка, можно употребить за один прием или разделить на несколько приемов в течение дня. Подслащивать не нужно.

Можно употреблять между приемами пищи вместо чая.

Не является лекарственным средством.

Перед употреблением рекомендована консультация врача.

Предостережения: не употреблять при повышенной чувствительности к любому из ингредиентов.

Не превышать рекомендуемое суточное количество.

Диетическая добавка не может заменять разнообразный и сбалансированный рацион питания и здоровый образ жизни.