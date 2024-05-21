Альпекид хеппи дринк (Alpekid happy drink) (566957) - инструкция по применению Диетические добавки
Альпекид хеппи дринк инструкция по применению
Характеристика
согласно открытым общедоступным источникам информации, компоненты, входящие в состав диетической добавки АльпеКид ХЕППИ ДРИНК, обладают следующими свойствами.
Сухой экстракт цветов ромашки (Matricaria chamomilla). Из высушенных соцветий выделяют до 1% эфирного масла, главными составными частями которого являются специфическое биологически активное вещество хамазулен (азулен), сесквитерпены, флавоноиды, флавоновые гликозиды и т. д. Биологически активные вещества оказывают болеутоляющее, противовоспалительное, антисептическое, потогонное, желчегонное действие; снижают аллергические реакции, усиливают процессы регенерации, повышают секреторную деятельность пищеварительных желез, возбуждают аппетит, устраняют спазмы кишечника, уменьшают бродильные процессы и образование газов.
Экстракт ромашки оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, снижает тонус кровеносных сосудов и обладает мягким седативным и антидепрессивным действием.
Сухой экстракт листьев мелиссы (Melissa officinalis) содержит до 0,33% эфирного масла, главными составными частями которого являются цитраль, линалоол, гераниол, цитронелол, мирцен, альдегиды, дубильные вещества, органические кислоты, минеральные соли. Биологически активные вещества стимулируют секрецию желудочного сока, улучшают аппетит и пищеварение, снижают напряжение гладких мышц кишечника, стимулируют выделение пищеварительных ферментов.
Экстракт листьев мелиссы оказывает спазмолитическое, болеутоляющее, гипотензивное, успокаивающее, мочегонное и бактерицидное действие.
Транс-анетол — основной компонент (80–90%) эфирного масла укропа (Foeniculum vulgare Mill. fam. Apiaceae), эфирного масла аниса звездчатого (Illicum verum Hook fam. Magnoliaceae) и эфирного масла аниса обыкновенного (Pimpinella anisum L. Apiaceae). Обладает ветрогонными, антиферментационными, антисептическими и ароматическими свойствами. Анис и укроп с успехом применяются при коликах, боли в желудке и метеоризме (в том числе у новорожденных), для устранения запоров и неприятного запаха изо рта.
Растительные компоненты, используемые при производстве диетической добавки, проходят соответствующий радиологический контроль и контроль содержания пестицидов.
Рекомендации по употреблению
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания младенцев на грудном вскармливании и детей раннего возраста с целью поддержания нормального функционирования ЖКТ при коликах; дискомфорте и возбуждении, вызванных прорезыванием зубов, вакцинацией; при изменении рациона или режима питания и при регуляции дефекации (стула).
АльпеКид ХЕППИ ДРИНК можно употреблять также в качестве напитка между приемами пищи вместо чая.
Колики встречаются у младенцев, независимо от способа вскармливания. Обычно начинаются колики примерно в трехнедельном возрасте, а исчезают примерно в три месяца, но бывают случаи, когда этот период длится дольше.
Вакцинация может стать причиной стресса и вызвать возбуждение и дискомфорт — рекомендуется принимать 1 саше АльпеКид ХЕППИ ДРИНК за 2 ч до вакцинации, а также, при необходимости, после вакцинации, что способствует уменьшению дискомфорта и стресса у ребенка.
Прорезывание зубов также вызывает дискомфорт у младенцев. При необходимости, АльпеКид ХЕППИ ДРИНК рекомендуется принимать по 2–4 саше в сутки для содействия и поддержания нормального самочувствия и сна ребенка в этот период.
Разнообразие пищи (изменение рациона или режима питания) может привести к дискомфорту из-за нарушений работы ЖКТ (вздутие живота, метеоризм, запор, диарея и спазмы в животе), которые проявляются при приспособлении организма к новому типу пищи. Для поддержки пищеварительной системы, включая поддержку регуляции опорожнения кишечника, рекомендуется употребление 2–4 саше АльпеКид ХЕППИ ДРИНК ежедневно в течение 4–5 дней.
В определенный момент ребенка нужно начинать отлучать от ночного кормления. АльпеКид ХЕППИ ДРИНК имеет возможность поддержать детский организм в этот период — рекомендовано 1–2 саше на ночь для спокойного сна вашего ребенка.
АльпеКид ХЕППИ ДРИНК поддерживает организм ребенка и помогает преодолеть стрессовые этапы, характерные для периода роста и развития.
Способ употребления и рекомендуемое количество:
– при коликах: младенцам в возрасте до 1 мес следует принимать 1 саше в сутки, младенцам старше 1 мес — по 1–3 саше в сутки в течение 3 мес или при необходимости. Содержимое 1 саше растворить в воде и употреблять между приемами пищи, разделяя на несколько приемов в течение суток;
– при возбуждении и дискомфорте, вызванных прорезыванием зубов, вакцинацией и т. д.: 2–4 саше в сутки, при необходимости;
– при регуляции дефекации (стула): 2–4 саше в сутки в течение 4–5 дней; если симптомы не исчезают, следует обратиться к педиатру;
– при отлучении от ночного кормления: 1–2 саше на ночь.
Перед употреблением содержимое саше растворяют примерно в 50 мл (ml) кипяченой и охлажденной до комнатной температуры воды. Раствор, в зависимости от потребностей ребенка, можно употребить за один прием или разделить на несколько приемов в течение дня. Подслащивать не нужно.
Можно употреблять между приемами пищи вместо чая.
Не является лекарственным средством.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Предостережения: не употреблять при повышенной чувствительности к любому из ингредиентов.
Не превышать рекомендуемое суточное количество.
Диетическая добавка не может заменять разнообразный и сбалансированный рацион питания и здоровый образ жизни.
Условия хранения
хранить при температуре 15–25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.