Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиШампуниБифас блек ту бейсикс шампунь (Byphasse back to basics shampoo) Бифас блек ту бейсикс шампунь (Byphasse back to basics shampoo) (566864) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 203,63 грн Без рецепта 1 шт от 203,63 грн В наличии в 94 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 750 мл Косметические средства 3.1. Шампуни