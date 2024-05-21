Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаБифас молочко для очищения лица (Byphasse facial cleansing milk) Бифас молочко для очищения лица (Byphasse facial cleansing milk) (566848) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 170,60 грн Без рецепта 1 шт от 170,60 грн В наличии в 67 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 500 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица