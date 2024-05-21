Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бифас хаир про маска для волос (Byphasse hair pro hair mask) Бифас хаир про маска для волос (Byphasse hair pro hair mask) (566755) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 411,40 грн Без рецепта 1 шт от 411,40 грн 1 шт от 409,76 грн В наличии в 9 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель DOBER IMPORT-EXPORT S.L. Объем 500 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)