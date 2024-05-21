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Бифас хаир про маска для волос (Byphasse hair pro hair mask) (566755) - инструкция по применению Косметические средства

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Бифас хаир про маска для волос (Byphasse hair pro hair mask)
Цена в городе Киев
от 411,40 грн
Без рецепта
1 шт от 411,40 грн 1 шт от 409,76 грн
В наличии в 9 аптеках
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Производитель
Объем
500 мл
Косметические средства
3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)