Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаВери Роуз лосьон для лица (Very Rose face lotion) Вери Роуз лосьон для лица (Very Rose face lotion) (566715) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 622,63 грн Без рецепта 1 шт от 622,63 грн В наличии в 10 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Laboratoire NUXE Объем 200 мл Косметические средства 1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица