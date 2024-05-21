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Вери Роуз лосьон для лица (Very Rose face lotion) (566715) - инструкция по применению Косметические средства

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Вери Роуз лосьон для лица (Very Rose face lotion)
Цена в городе Киев
от 622,63 грн
Без рецепта
1 шт от 622,63 грн
В наличии в 10 аптеках
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Производитель
Объем
200 мл
Косметические средства
1.1. Средства для очищения и тонизирования кожи лица