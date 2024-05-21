Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБатончик Фитто лайт с кокосовой стружкой (Bar Fitto light with coconut chips) Батончик Фитто лайт с кокосовой стружкой (Bar Fitto light with coconut chips) (566698) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 11,44 грн Без рецепта 1 шт от 11,44 грн В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Витапак Вес 25 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия