Джонсонс вита-рич мыло (Johnsons vita-rich soap)
3 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
МЫЛО JOHNSON'S® BODY CARE VITA RICH ПРЕОБРАЖАЮЩЕЕ С ЭКСТРАКТОМ ЦВЕТКА ГРАНАТА (С АРОМАТОМ ГРАНАТА)
90 г №1Джонсон и Джонсон Украина
МЫЛО JOHNSON'S® BODY CARE VITA RICH ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ С ЭКСТРАКТОМ МАЛИНЫ (С АРОМАТОМ ЛЕСНЫХ ЯГОД)
90 г №1Джонсон и Джонсон Украина
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
Характеристики
Производитель
Джонсон и Джонсон Украина
Условия продажи
Без рецепта
Вес
90 г
Косметические средства