Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществДетринол Д3 (Detrinol D3) Детринол Д3 (Detrinol D3) (566533) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 232,80 грн Без рецепта 30 шт, 0,25 г от 232,80 грн 30 шт, 0,25 г от 174,60 грн В наличии в 182 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ронфарм Форма выпуска Таблетки Дозировка 0,25 г Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ