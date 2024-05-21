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Детринол Д3 (Detrinol D3) (566533) - инструкция по применению Диетические добавки

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Детринол Д3 (Detrinol D3)
Цена в городе Киев
от 232,80 грн
Без рецепта
30 шт, 0,25 г от 232,80 грн 30 шт, 0,25 г от 174,60 грн
В наличии в 182 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ