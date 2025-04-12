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Диетические добавки, способствующие детоксикации организма
Токсихелп (Toxihelp)
2 препарата
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ТоксиХелп гель
Гель стик 20 г тм vitacore №20
Агрика-Пром
от
273,48
грн
в 5 аптеках
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ТоксиХелп
Порошок для приготовления питьевого раствора пакетик-саше 2 г тм vitacore №20
Агрика-Пром
Нет в наличии
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Форма выпуска
гель
пор. д/п питьевого раств.
Упаковка
пакетик-саше 2 г
стик 20 г
Цены в
Киев
от
273,48
грн
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Характеристики
Производитель
Агрика-Пром
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
14.2. Диетические добавки, способствующие детоксикации организма
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