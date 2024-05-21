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Альхемил (Alchemil) (566433) - инструкция по применению Диетические добавки

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Альхемил (Alchemil)
Цена в городе Киев
от 207,21 грн
Без рецепта
15 шт, 500 мг от 207,21 грн
В наличии в 11 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
15 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного