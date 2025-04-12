Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен

Зубная паста Витис гингивал (Vitis gingival toothpaste)

ЗУБНАЯ ПАСТА "VITIS GINGIVAL" 100 мл №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 163,50 грн
в 3 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
DENTAID S.L.
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства