Киев
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Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Зубная паста Витис гингивал (Vitis gingival toothpaste)
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от
163,50
грн
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Характеристики
Производитель
DENTAID S.L.
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
163,50
грн
в 3 аптеках других городов
Найти в аптеках
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