Данноза уро-пролонг (Dannosa uro-prolong) (566225) - инструкция по применению Диетические добавки
Данноза уро-пролонг инструкция по применению
Характеристика
Данноза уро-пролонг разработана для использования в качестве диетологического фактора с целью поддержания естественной защиты организма в условиях, которые могут вызвать воспаление мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Данноза уро-пролонг является источником биологически активных веществ D-маннозы и экстракта плодов клюквы, а именно проантоцианидинов. Согласно открытых общедоступных источников информации, компоненты, которые входят в состав диетической добавки, имеют следующие свойства:
D-манноза Инфекции мочевыводящих путей преимущественно вызваны уропатогенной бактерией Escherichia coli, которая имеет свойство прикрепляться к слизистой оболочке стенок мочевыводящих путей, что приводит к инфицированию и воспалительной реакции. Моносахарид D-манноза предотвращает соединение бактерий Escherichia coli с клетками мочевого пузыря и мочевыводящей системы, то есть ингибирует бактериальную адгезию к уротелию, тем самым предотвращая развитие инфицирования и воспалительной реакции, способствуя снижению частоты обострений урологических инфекций. D-манноза рассматривается как естественная альтернатива антибиотикам, не оказывает негативное влияние на естественную микрофлору. После применения, не менее 90% D-маннозы всасывается в верхних отделах кишечника и быстро выводится из кровотока почками. Большинство выводится с мочой в неизмененном виде в течение 30–60 мин, остальное выводится в течение следующих 8 ч. За это время не происходит значительного повышения уровня глюкозы в крови.
Проантоцианидины (Vaccinium macrocarpon L.) Проантоцианидины, содержащиеся в экстракте клюквы (Vaccinium macrocarpon L.), снижают способность Escherichia coli присоединяться к клеткам мочевого пузыря и мочевыводящих путей, что в свою очередь, препятствует развитию воспаления. Проантоцианидины клюквы подавляют адгезию уропатогенных штаммов Escherichia coli и имеют высокую концентрацию в моче, что препятствует образованию биопленок, при этом проантоцианидины влияют на антибиотико-резистентные штаммы Escherichia coli. Также существуют данные о способности подавлять адгезию других видов бактерий: Proteus spp., P. аeruginosa, S. аureus, S. typhimurium и E. faecalis к эпителиальным клеткам мочевыводящих путей человека. Концентрат клюквы обладает бактериостатическим, бактерицидным, противогрибковым, противовоспалительным, антиоксидантным и мочегонным свойствами.
Рекомендации по употреблению
может быть использована в рационах диетического питания, рекомендованных врачом для детей, взрослых и беременных женщин, как дополнительный источник биологически активных веществ D-маннозы и экстракта плодов клюквы (проантоцианидины) для поддержания нормального функционирования мочевого пузыря и нижних мочевыводящих путей. Также может потребляться как диетологический фактор для поддержания естественной защиты организма в условиях, которые могут вызвать воспаление мочевого пузыря и нижних мочевыводящих путей. Не является лекарственным средством. Диетическая добавка не может быть заменой разнообразного и сбалансированного рациона питания и здорового образа жизни. Способ употребления и рекомендуемое суточное количество: 1 раз в сутки (вечером) 1 саше растворить в 200 мл (ml) воды и использовать: – детям в возрасте 4–5 лет — 3 мл (ml) раствора на 1 кг (kg) массы тела; – детям в возрасте 6–11 лет — 50 мл (ml) раствора; – детям в возрасте 12–18 лет — 100 мл (ml) раствора; – взрослым — 200 мл (ml) раствора. Перед употреблением добавки необходимо опорожнить мочевой пузырь. Не превышать указанное рекомендованное количество (порцию) для ежедневного потребления.
Предостережения к употреблению: не употреблять при повышенной индивидуальной чувствительности к любым компонентам продукта, детям в возрасте до 4 лет. Для получения положительного эффекта рекомендуется пить много воды (1-1,5 л (l)) в течение суток, что способствует увеличению объема мочи. С осторожностью принимать лицам с сахарным диабетом. Перед употреблением рекомендована консультация врача.
Условия хранения
хранить в закрытой упаковке при температуре 15–25 °C в защищенном от влаги и света месте. Хранить в недоступном для детей месте.