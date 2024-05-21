Данноза уро-пролонг разработана для использования в качестве диетологического фактора с целью поддержания естественной защиты организма в условиях, которые могут вызвать воспаление мочевого пузыря и мочевыводящих путей. Данноза уро-пролонг является источником биологически активных веществ D-маннозы и экстракта плодов клюквы, а именно проантоцианидинов. Согласно открытых общедоступных источников информации, компоненты, которые входят в состав диетической добавки, имеют следующие свойства:

D-манноза Инфекции мочевыводящих путей преимущественно вызваны уропатогенной бактерией Escherichia coli, которая имеет свойство прикрепляться к слизистой оболочке стенок мочевыводящих путей, что приводит к инфицированию и воспалительной реакции. Моносахарид D-манноза предотвращает соединение бактерий Escherichia coli с клетками мочевого пузыря и мочевыводящей системы, то есть ингибирует бактериальную адгезию к уротелию, тем самым предотвращая развитие инфицирования и воспалительной реакции, способствуя снижению частоты обострений урологических инфекций. D-манноза рассматривается как естественная альтернатива антибиотикам, не оказывает негативное влияние на естественную микрофлору. После применения, не менее 90% D-маннозы всасывается в верхних отделах кишечника и быстро выводится из кровотока почками. Большинство выводится с мочой в неизмененном виде в течение 30–60 мин, остальное выводится в течение следующих 8 ч. За это время не происходит значительного повышения уровня глюкозы в крови.

Проантоцианидины (Vaccinium macrocarpon L.) Проантоцианидины, содержащиеся в экстракте клюквы (Vaccinium macrocarpon L.), снижают способность Escherichia coli присоединяться к клеткам мочевого пузыря и мочевыводящих путей, что в свою очередь, препятствует развитию воспаления. Проантоцианидины клюквы подавляют адгезию уропатогенных штаммов Escherichia coli и имеют высокую концентрацию в моче, что препятствует образованию биопленок, при этом проантоцианидины влияют на антибиотико-резистентные штаммы Escherichia coli. Также существуют данные о способности подавлять адгезию других видов бактерий: Proteus spp., P. аeruginosa, S. аureus, S. typhimurium и E. faecalis к эпителиальным клеткам мочевыводящих путей человека. Концентрат клюквы обладает бактериостатическим, бактерицидным, противогрибковым, противовоспалительным, антиоксидантным и мочегонным свойствами.