согласно общедоступных источников информации, компоненты, которые входят в состав диетической добавки, обладают следующими свойствами: D-манноза. Инфекции мочевыводящих путей преимущественно вызваны уропатогенной бактерией Escherichia coli, которая имеет свойство прикрепляться к слизистой оболочке стенок мочевыводящих путей, что приводит к инфицированию и воспалительной реакции. Моносахарид D-манноза предотвращает соединение бактерий Escherichia coli с клетками мочевого пузыря и мочевыводящей системы, то есть препятствует прикреплению бактерий к слизистым мочевыводящих путей, тем самым предотвращая инфицирование и развитие воспалительной реакции, способствуя снижению частоты обострений урологических инфекций. D-манноза рассматривается как естественная альтернатива антибиотикам, не оказывает негативное влияние на естественную микрофлору. После потребления, не менее 90% D-маннозы всасывается в верхних отделах кишечника и быстро выводится из кровотока почками. Большинство выводится с мочой в неизмененном виде в течение 30–60 мин, остальное выводится в течение следующих 8 ч. За это время не происходит значительного повышения уровня глюкозы в крови. Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi L.) оказывает антибактериальное действие в отношении Proteus vulgaris, Escherichia coli, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Streptococcus strains, а также в отношении Cаndida albicans. Толокнянка обыкновенная содержит арбутин (гидрохинон-β-D-глюкопиранозид) — гликозид фенольного типа, который является одним из ее основных соединений. В листьях толокнянки содержатся активные вещества, характеризующиеся рядом биологических эффектов, таких как: антисептический, антибактериальный, противовоспалительный, антиадгезивный, спазмолитический, диуретический. Толокнянка содержит фенольные гликозиды — основным соединением из которых является арбутин, который после потребления и определенного метаболического преобразования в организме человека распадается на глюкозу и гидрохинон, производные гидрохинона интенсивно выводятся из организма с мочой, после чего существующие патогенные бактерии (кишечная палочка) поглощают производные гидрохинона; далее именно внутри этих патогенных бактерий происходит расщепление производных гидрохинона и образуется свободный гидрохинон. Именно образованный внутриклеточно свободный гидрохинон характеризуется выраженным антибактериальным эффектом, за счет блокирования ферментативной активности микроорганизмов и обусловливает гибель этих бактерий. Антимикробный эффект арбутина обусловлен способностью подавлять рост распространенных возбудителей урологических инфекций, тем самым препятствуя развитию инфицирования и воспалительной реакции, способствуя снижению частоты обострений урологических инфекций. Микробиологические исследования Escherichia coli показали, что образование свободного гидрохинона внутри Escherichia coli и патогенных бактерий не зависит от уровня рН мочи. Кроме того, антисептическое действие увеличивается только на том участке, где присутствуют бактерии.