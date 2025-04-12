Главная

Аредерма средство антисептическое (Arederma antiseptic)

2 препаратаНайти все в аптеках
Сортировка: По популярности
Средство антисептическое "Аредерма"
Средство антисептическое "Аредерма"
Спрей 50 мл от ран, ожогов и воспалений №1
СИРИОН
от 163,00 грн
в 224 аптеках
Найти в аптеках
Средство антисептическое "Аредерма"
Средство антисептическое "Аредерма"
Спрей 150 мл от ран, ожогов и воспалений №1
СИРИОН
от 246,00 грн
в 207 аптеках
Найти в аптеках
Цены в Киев
от 163,00 грн
Найти все в аптеках
Характеристики
Производитель
СИРИОН
Форма выпуска
Спрей
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл