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Аредерма средство антисептическое (Arederma antiseptic)
2 препарата
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Средство антисептическое "Аредерма"
Спрей 50 мл от ран, ожогов и воспалений №1
СИРИОН
от
163,00
грн
в 224 аптеках
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Средство антисептическое "Аредерма"
Спрей 150 мл от ран, ожогов и воспалений №1
СИРИОН
от
246,00
грн
в 207 аптеках
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Упаковка
50 мл
150 мл
Цены в
Киев
от
163,00
грн
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Характеристики
Производитель
СИРИОН
Форма выпуска
Спрей
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
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