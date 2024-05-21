согласно общедоступным литературным источникам, растительные компоненты, входящие в состав Ворматик, имеют следующие характеристики:

экстракт семян тыквы проявляет мощное глистогонное действие за счет кукурбитина, который влияет на острицы и аскариды следующим образом — парализует мышцы гельминтов, что лишает их возможности двигаться, прикрепляться к стенке кишечника, размножаться и способствует физиологическому выведению гельминтов из организма. Активные вещества семян тыквы проявляют легкое слабительное действие, улучшают работу печени и желчного пузыря;

экстракт чеснока проявляет противоглистное действие и способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника, подавлению процессов гниения и брожения в кишечнике. Активные вещества экстракта чеснока усиливают перистальтику кишечника, способствуют выведению гельминтов, особенно остриц, устраняют вредное влияние на организм продуктов их жизнедеятельности; проявляют желчегонное действие; улучшают аппетит; повышают сопротивляемость организма к инфекциям. Чеснок является мощным природным источником кремния и восстанавливает его дефицит, который наступает при заражении гельминтами;

экстракт листьев грецкого ореха проявляет антипаразитарное действие по отношению к зрелым особям гельминтов и их личинок за счет разрушительного действия на функционирование организма паразитов и подавления их размножения путем необратимого нарушения утилизации глюкозы и уменьшения запасов гликогена в тканях паразитов. Активные вещества экстракта листьев грецкой гориксы улучшают аппетит и обменные процессы; нормализуют состояние кишечной микрофлоры; проявляют противовоспалительное действие;

экстракт полыни горькой оказывает антипаразитарное действие по отношению к гельминтам (особенно аскарид, остриц), простейших (лямблий) грибов. Активные вещества экстракта полыни горькой стимулируют секрецию желудочного сока, желчи и секрета поджелудочной железы; улучшают пищеварение и стимулируют аппетит; проявляют общеукрепляющее действие на организм;

экстракт чабреца обыкновенного оказывает антипаразитарное действие, улучшает процессы пищеварения и стимулирует аппетит. Таким образом, Ворматик содержит натуральные растительные экстракты с комплексом биологически активных веществ, которые обладают антигельминтным действием и применяются для:

– освобождения организма от гельминтов (острицы, аскариды), простейших (лямблий) и продуктов их жизнедеятельности;

– уменьшения интоксикации организма и аллергических проявлений, вызванных гельминтами;

– сезонной помощи организму в борьбе с гельминтами и предупреждения повторного заражения;

– поддержки нормального функционирования органов пищеварения (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, кишечника);

– улучшения аппетита, процессов пищеварения и всасывания питательных веществ, витаминов, микро- и макроэлементов;

– общего укрепления организма.