Ворматик (Vormatic) (565906) - инструкция по применению Диетические добавки
Ворматик инструкция по применению
Характеристика
согласно общедоступным литературным источникам, растительные компоненты, входящие в состав Ворматик, имеют следующие характеристики:
экстракт семян тыквы проявляет мощное глистогонное действие за счет кукурбитина, который влияет на острицы и аскариды следующим образом — парализует мышцы гельминтов, что лишает их возможности двигаться, прикрепляться к стенке кишечника, размножаться и способствует физиологическому выведению гельминтов из организма. Активные вещества семян тыквы проявляют легкое слабительное действие, улучшают работу печени и желчного пузыря;
экстракт чеснока проявляет противоглистное действие и способствует развитию нормальной микрофлоры кишечника, подавлению процессов гниения и брожения в кишечнике. Активные вещества экстракта чеснока усиливают перистальтику кишечника, способствуют выведению гельминтов, особенно остриц, устраняют вредное влияние на организм продуктов их жизнедеятельности; проявляют желчегонное действие; улучшают аппетит; повышают сопротивляемость организма к инфекциям. Чеснок является мощным природным источником кремния и восстанавливает его дефицит, который наступает при заражении гельминтами;
экстракт листьев грецкого ореха проявляет антипаразитарное действие по отношению к зрелым особям гельминтов и их личинок за счет разрушительного действия на функционирование организма паразитов и подавления их размножения путем необратимого нарушения утилизации глюкозы и уменьшения запасов гликогена в тканях паразитов. Активные вещества экстракта листьев грецкой гориксы улучшают аппетит и обменные процессы; нормализуют состояние кишечной микрофлоры; проявляют противовоспалительное действие;
экстракт полыни горькой оказывает антипаразитарное действие по отношению к гельминтам (особенно аскарид, остриц), простейших (лямблий) грибов. Активные вещества экстракта полыни горькой стимулируют секрецию желудочного сока, желчи и секрета поджелудочной железы; улучшают пищеварение и стимулируют аппетит; проявляют общеукрепляющее действие на организм;
экстракт чабреца обыкновенного оказывает антипаразитарное действие, улучшает процессы пищеварения и стимулирует аппетит. Таким образом, Ворматик содержит натуральные растительные экстракты с комплексом биологически активных веществ, которые обладают антигельминтным действием и применяются для:
– освобождения организма от гельминтов (острицы, аскариды), простейших (лямблий) и продуктов их жизнедеятельности;
– уменьшения интоксикации организма и аллергических проявлений, вызванных гельминтами;
– сезонной помощи организму в борьбе с гельминтами и предупреждения повторного заражения;
– поддержки нормального функционирования органов пищеварения (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, кишечника);
– улучшения аппетита, процессов пищеварения и всасывания питательных веществ, витаминов, микро- и макроэлементов;
– общего укрепления организма.
Рекомендации по употреблению
детям от 3 до 5 лет — по 5 ml (мл) 2 раза в сутки;
детям от 5 до 12 лет — по 5 ml (мл) 3 раза в сутки;
детям от 12 лет и взрослым — по 10 ml (мл) 2 раза в сутки. Сироп употреблять внутрь за 15 мин до употребления пищи. Перед каждым употреблением флакон необходимо взболтать. Рекомендуемый срок употребления 10–14 дней. Курс употребления можно повторить через 20–30 дней. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом! Предостережение: чрезмерное употребление может вызвать слабительный эффект.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам, входящим в состав продукта, дети в возрасте до 3-х лет, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке, в сухом, удаленном от света и тепла, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С.
Срок годности: 4 года от даты производства.
После первого открывания флакона сироп пригоден к употреблению в течение 60 дней. Не употреблять после окончания срока годности, указанного на упаковке.